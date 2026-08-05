Ironwood Pharmaceutical a Aktie 10773079 / US46333X1081
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Ironwood Pharmaceuticals A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Ironwood Pharmaceuticals A wird am 06.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,320 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Ironwood Pharmaceuticals A 0,140 USD je Aktie erwirtschaftet.
Das vergangene Quartal soll Ironwood Pharmaceuticals A im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 114,8 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 85,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 34,73 Prozent gesteigert.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,19 USD, gegenüber 0,150 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 460,0 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 296,2 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.ch
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