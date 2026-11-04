Ausblick: Iron Mountain zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Iron Mountain wird sich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,612 USD gegenüber 0,280 USD im Vorjahresquartal.

9 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 13,58 Prozent auf 1,99 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,75 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,49 USD, gegenüber 0,490 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 8,04 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 6,90 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net