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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Iron Mountain zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Iron Mountain wird sich am 05.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.
6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,612 USD gegenüber 0,280 USD im Vorjahresquartal.
9 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 13,58 Prozent auf 1,99 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,75 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,49 USD, gegenüber 0,490 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 8,04 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 6,90 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Iron Mountain Inc
Analysen zu Iron Mountain Inc
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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