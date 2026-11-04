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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: IREN präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
IREN öffnet am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
14 Analysten schätzen im Schnitt, dass IREN für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,724 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,08 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 16 Analysten ein Minus von 5,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 228,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 240,3 Millionen USD umgesetzt.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,942 USD aus. Im Vorjahr waren -2,220 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 18 Analysten im Durchschnitt 2,68 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 691,3 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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Analysen zu IREN LTD.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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Der Schweizer Aktienmarkt dürfte mit Gewinnen starten. Auch am deutsche Aktienmarkt prägen vorbörslich Aufschläge das Bild. In Asien prägen stellenweise kräftige Verluste das Bild - Hongkong bildet eine Ausnahme.