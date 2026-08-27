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IREN Aktie 114543835 / AU0000185993

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27.08.2026 07:01:06

Ausblick: IREN gewährt Anlegern Blick in die Bücher

IREN
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IREN stellt am 27.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

11 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,551 USD gegenüber 0,690 USD im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll IREN nach den Prognosen von 14 Analysten im Schnitt 132,3 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 29,37 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 187,3 Millionen USD umgesetzt worden.

Der Ausblick von 14 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,688 USD. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,410 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 15 Analysten auf durchschnittlich 702,0 Millionen USD, nachdem im Fiskaljahr zuvor 495,8 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch

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