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26.10.2026 07:01:06
Ausblick: IQVIA zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
IQVIA öffnet am 27.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
17 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 3,26 USD aus. Im letzten Jahr hatte IQVIA einen Gewinn von 1,93 USD je Aktie eingefahren.
16 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 6,49 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 4,10 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,37 Milliarden USD aus.
Die Prognosen von 20 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 12,94 USD, gegenüber 7,84 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 17 Analysten durchschnittlich 17,41 Milliarden USD im Vergleich zu 16,30 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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