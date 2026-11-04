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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: IPCA Laboratories stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
IPCA Laboratories wird am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 16,04 INR aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 1307,02 Prozent erhöht. Damals waren 1,14 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
12 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 11,97 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 25,57 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei IPCA Laboratories für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 28,63 Milliarden INR aus.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 17 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 60,01 INR aus. Im Vorjahr waren 44,98 INR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 17 Analysten im Durchschnitt 110,13 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 95,61 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
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Analysen zu IPCA Laboratories Ltd Registered Shs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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