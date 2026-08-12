IPCA Laboratories Aktie 115718957 / INE571A01038
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12.08.2026 07:01:06
Ausblick: IPCA Laboratories legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
IPCA Laboratories präsentiert am 13.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
6 Analysten schätzen, dass IPCA Laboratories für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 12,16 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 9,19 INR je Aktie erwirtschaftet.
13 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 11,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 23,09 Milliarden INR. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 25,85 Milliarden INR aus.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 13 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 55,29 INR je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 44,98 INR je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich auf 107,71 Milliarden INR, gegenüber 95,61 Milliarden INR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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