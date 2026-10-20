Inwido AB Aktie 25461396 / SE0006220018
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20.10.2026 07:01:06
Ausblick: Inwido AB präsentiert Quartalsergebnisse
Inwido AB veröffentlicht am 21.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
5 Analysten schätzen im Schnitt, dass Inwido AB im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,54 SEK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,65 SEK je Aktie gewesen.
In Sachen Umsatz gehen 6 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,71 Milliarden SEK aus – eine Steigerung von 21,99 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Inwido AB einen Umsatz von 2,22 Milliarden SEK eingefahren.
Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 11,69 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 8,87 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 10,44 Milliarden SEK, gegenüber 9,00 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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