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27.10.2026 07:01:06
Ausblick: Invitation Homes zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Invitation Homes veröffentlicht am 28.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzungen von 11 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,181 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Invitation Homes 0,220 USD je Aktie eingenommen.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Invitation Homes in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,94 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 742,6 Millionen USD im Vergleich zu 694,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.
Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,01 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,960 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2,97 Milliarden USD, gegenüber 2,76 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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