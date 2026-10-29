Ausblick: Invisio Communications AB präsentiert Quartalsergebnisse

Invisio Communications AB wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,857 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Invisio Communications AB noch -0,090 SEK je Aktie verloren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten ein Plus von 41,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 411,8 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 291,3 Millionen SEK umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,07 SEK im Vergleich zu 4,72 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 2,04 Milliarden SEK, gegenüber 1,74 Milliarden SEK ein Jahr zuvor.

Redaktion Finanzen.net