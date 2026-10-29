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29.10.2026 07:01:06
Ausblick: Invisio Communications AB präsentiert Quartalsergebnisse
Invisio Communications AB wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,857 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Invisio Communications AB noch -0,090 SEK je Aktie verloren.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten ein Plus von 41,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 411,8 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 291,3 Millionen SEK umgesetzt.
Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,07 SEK im Vergleich zu 4,72 SEK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 2,04 Milliarden SEK, gegenüber 1,74 Milliarden SEK ein Jahr zuvor.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Analysen zu Invisio Communications AB
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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