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01.11.2026 07:01:06
Ausblick: Investors Real Estate Trust Registered vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Investors Real Estate Trust Registered wird am 02.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,152 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Investors Real Estate Trust Registered noch 3,19 USD je Aktie eingenommen.
In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 62,7 Millionen USD aus – eine Minderung von 58,43 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Investors Real Estate Trust Registered einen Umsatz von 150,9 Millionen USD eingefahren.
Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,379 USD im Vergleich zu 1,02 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 255,4 Millionen USD, gegenüber 353,1 Millionen USD ein Jahr zuvor.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Investors Real Estate Trust Registered Shs of Benef Interest
Analysen zu Investors Real Estate Trust Registered Shs of Benef Interest
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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