|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
26.10.2026 07:01:06
Ausblick: Invesco legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Invesco wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 14 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,740 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,660 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 16,52 Prozent auf 1,38 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,66 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Die Erwartungen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,81 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,600 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 5,41 Milliarden USD, gegenüber 6,45 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Invesco Ltd
|
07:01
|Ausblick: Invesco legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.10.26
|S&P 500-Papier Invesco-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Invesco von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
15.10.26
|S&P 500-Papier Invesco-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Invesco von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
12.10.26
|Erste Schätzungen: Invesco präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
08.10.26
|S&P 500-Wert Invesco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Invesco von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
01.10.26
|S&P 500-Wert Invesco-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Invesco von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
24.09.26
|S&P 500-Papier Invesco-Aktie: So viel wäre ein Invesco-Investment von vor 10 Jahren heute wert (finanzen.ch)
|
17.09.26
|S&P 500-Titel Invesco-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Invesco von vor 5 Jahren verdient (finanzen.ch)
Analysen zu Invesco Ltd
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerBilanzsaison im Blick: SMI fester erwartet -- DAX vor Stabilisierung -- Asiens Börsen uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt dürften mit kleinen Gewinnen in den Montagshandel starten. An den Börsen in Fernost geht es zum Wochenstart in verschiedene Richtungen.