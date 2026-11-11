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11.11.2026 07:01:06
Ausblick: Intuitive Machines A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Intuitive Machines A wird am 12.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
11 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,102 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,060 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
In Sachen Umsatz gehen 11 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 245,9 Millionen USD aus – eine Steigerung von 368,92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Intuitive Machines A einen Umsatz von 52,4 Millionen USD eingefahren.
Die Schätzungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,649 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,730 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 11 Analysten von durchschnittlich 925,8 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 210,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion Finanzen.net
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KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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