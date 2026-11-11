Ausblick: Intuitive Machines A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Intuitive Machines A wird am 12.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

11 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,102 USD aus. Im Vorjahresquartal waren -0,060 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz gehen 11 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 245,9 Millionen USD aus – eine Steigerung von 368,92 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Intuitive Machines A einen Umsatz von 52,4 Millionen USD eingefahren.

Die Schätzungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,649 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,730 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 11 Analysten von durchschnittlich 925,8 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 210,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net