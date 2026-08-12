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12.08.2026 07:01:06

Ausblick: Intuitive Machines A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Intuitive Machine a
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Intuitive Machines A lädt am 13.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Intuitive Machines A für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,090 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,220 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten ein Plus von 329,99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 216,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 50,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

7 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -0,394 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -0,730 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 935,1 Millionen USD, gegenüber 210,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch

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