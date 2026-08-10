Intrusion Aktie 133908103 / US46121E3045
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10.08.2026 07:01:06
Ausblick: Intrusion gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Intrusion äussert sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
1 Analyst schätzt, dass Intrusion für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,100 USD vermelden wird. Im Vorjahr lag das EPS mit -0,100 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.
Den Umsatz betreffend erwartet 1 Analyst eine Verringerung von 19,79 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegt die Erwartung bei 1,5 Millionen USD gegenüber 1,9 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Für das laufende Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Verlust je Aktie von -0,420 USD, wohingegen im Vorjahr noch -0,460 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,5 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 7,1 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.ch
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|Ausblick: Intrusion gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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