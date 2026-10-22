Ausblick: Intrum Justitia A gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Intrum Justitia A wird sich am 23.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äussern.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,071 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Intrum Justitia A ein EPS von 1,32 SEK je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal soll Intrum Justitia A mit einem Umsatz von insgesamt 3,94 Milliarden SEK abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,05 Milliarden SEK erwirtschaftet worden waren, um 2,62 Prozent verringert.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,133 SEK im Vergleich zu -2,260 SEK im Vorjahr. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 16,16 Milliarden SEK, gegenüber 17,05 Milliarden SEK im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.ch