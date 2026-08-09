Ausblick: inTest zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

inTest veröffentlicht am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,047 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,040 USD je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll inTest in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,32 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 35,0 Millionen USD im Vergleich zu 28,1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,430 USD, während im vorherigen Jahr noch -0,210 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 139,0 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 113,8 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.ch