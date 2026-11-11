Ausblick: Intervacc Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Intervacc Registered öffnet am 12.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -0,060 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,040 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Plus von 0,37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 5,4 Millionen SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 5,4 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Verlust je Aktie von -0,230 SEK prognostiziert. Im Vorjahr waren es -0,270 SEK je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 21,5 Millionen SEK umgesetzt werden sollen, gegenüber 20,1 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion Finanzen.net