Ausblick: Intervacc Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Intervacc Registered wird am 20.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

1 Analyst schätzt, dass Intervacc Registered für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,050 SEK vermelden wird. Im Vorjahr lag das EPS mit -0,050 SEK je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 28,67 Prozent auf 5,0 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,210 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,270 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 17,7 Millionen SEK aus im Gegensatz zu 20,1 Millionen SEK Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch