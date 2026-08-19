Intervacc AB Registered Shs Aktie 35783704 / SE0009607252
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19.08.2026 07:01:06
Ausblick: Intervacc Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Intervacc Registered wird am 20.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.
1 Analyst schätzt, dass Intervacc Registered für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,050 SEK vermelden wird. Im Vorjahr lag das EPS mit -0,050 SEK je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 2 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 28,67 Prozent auf 5,0 Millionen SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 2 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -0,210 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,270 SEK je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 17,7 Millionen SEK aus im Gegensatz zu 20,1 Millionen SEK Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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