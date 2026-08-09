International Seaways Aktie 34577495 / MHY410531021
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09.08.2026 07:01:06
Ausblick: International Seaways gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
International Seaways wird am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
7 Analysten schätzen, dass International Seaways für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,43 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,25 USD je Aktie erwirtschaftet.
7 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 403,2 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 106,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 195,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 14,41 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 6,23 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 7 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 1,23 Milliarden USD, gegenüber 843,3 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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