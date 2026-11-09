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09.11.2026 07:01:06
Ausblick: International Game Technology legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
International Game Technology wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,085 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte International Game Technology noch 0,600 USD je Aktie eingenommen.
7 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 2,96 Prozent auf 610,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 629,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.
7 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,526 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,740 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 2,48 Milliarden USD, gegenüber 2,50 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
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