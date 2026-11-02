Ausblick: International Flavors Fragrances legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

International Flavors Fragrances veröffentlicht am 03.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 14 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,813 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei International Flavors Fragrances noch ein Gewinn pro Aktie von 0,160 USD in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 13 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 1,91 Milliarden USD aus – eine Minderung von 29,16 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte International Flavors Fragrances einen Umsatz von 2,69 Milliarden USD eingefahren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 18 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 3,35 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -1,410 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 16 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,74 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 10,89 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net