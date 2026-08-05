Interfor Aktie 24422290 / CA45868C1095
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05.08.2026 07:01:06
Ausblick: Interfor stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Interfor lässt sich am 06.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Interfor die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
5 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,128 CAD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 41,82 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,220 CAD je Aktie erzielt worden waren.
Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Minus von 2,33 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 762,3 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 780,5 Millionen CAD in den Büchern gestanden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 6 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -0,788 CAD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -6,260 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,88 Milliarden CAD umgesetzt werden sollen, gegenüber 2,81 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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