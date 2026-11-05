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05.11.2026 07:01:06
Ausblick: Interface stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Interface wird am 06.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,613 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,780 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Interface soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 377,6 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 364,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,37 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,96 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,47 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 1,39 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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