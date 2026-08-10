Intercorp Financial Services Aktie 39702321 / PAL2400671A3
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10.08.2026 07:01:06
Ausblick: Intercorp Financial Services stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Intercorp Financial Services präsentiert in der am 11.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 4,96 PEN je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,40 USD je Aktie erzielt worden.
Die Umsatzschätzungen von 3 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 1,78 Milliarden PEN, was einem Umsatz von 919,5 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.
7 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 20,26 PEN je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 4,85 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 7,38 Milliarden PEN, gegenüber 2,83 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.ch
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