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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Interarch Building Products vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Interarch Building Products wird am 04.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
1 Analyst schätzt, dass Interarch Building Products im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 21,30 INR je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 19,25 INR je Aktie gewesen.
Interarch Building Products soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 5,33 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,91 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 83,90 INR, gegenüber 80,41 INR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 22,47 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 18,98 Milliarden INR generiert worden waren.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Interarch Building Products Limited Registered Shs
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07:01
|Ausblick: Interarch Building Products vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
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05.08.26
|Ausblick: Interarch Building Products informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu Interarch Building Products Limited Registered Shs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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