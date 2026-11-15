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15.11.2026 07:01:06
Ausblick: Interactive Strength mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Interactive Strength wird am 16.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
In Sachen EPS gehen 2 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -11,435 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Interactive Strength noch -217,700 USD je Aktie verloren.
2 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 35,89 Prozent auf 6,6 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.
2 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich -75,125 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren -1202,390 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 25,1 Millionen USD, gegenüber 11,5 Millionen USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
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US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
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In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
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Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.