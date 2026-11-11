Ausblick: Inter Company zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Inter Company stellt am 12.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

5 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,188 USD aus. Im letzten Jahr hatte Inter Company einen Gewinn von 0,140 USD je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 4 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 532,3 Millionen USD – ein Minus von 26,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Inter Company 722,7 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Die Erwartungen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,766 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,530 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2,09 Milliarden USD, gegenüber 2,66 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net