Intellicheck Mobilisa Aktie 25077801 / US45817G2012
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12.08.2026 07:01:06
Ausblick: Intellicheck Mobilisa präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Intellicheck Mobilisa veröffentlicht am 13.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,025 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,010 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 10,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 5,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,1 Millionen USD umgesetzt.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,135 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,060 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 24,6 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 22,7 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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