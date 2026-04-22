Ausblick: Intel verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Intel lädt am 23.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 39 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,016 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Intel -0,190 USD je Aktie verloren.

Auf der Umsatzseite soll Intel 38 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 12,41 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 1,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Intel 12,67 Milliarden USD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 42 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,554 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,060 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 43 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 54,55 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 52,85 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.ch