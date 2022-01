Ausblick: Intel präsentiert Quartalsergebnisse

GO

Gold kurz vor dem Ausbruch? | BX Swiss TV

In der heutigen Ausgabe von BX Swiss TV geht es um die Entwicklung der Gold- und Silberpreise der letzten 6 Monate. Warum hat sich der Goldkurs eher seitwärts bewegt? Und ist der Silberkurs an den Goldkurs gekoppelt? Diese Fragen beantwortet Jochen Staiger, Gründer und CEO der Swiss Resource Capital AG und Chief Editor von Commodity-TV & Rohstoff TV im Interview mit David Kunz, COO der BX Swiss. Ausserdem zeigt Jochen Staiger, warum die Nachfrage nach diesen Rohstoffen in Zukunft steigen könnte.

Jochen Staiger: Gold kurz vor dem Ausbruch? | BX Swiss TV