Integra LifeSciences Holdings Aktie 912247 / US4579852082
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20.10.2026 07:01:06
Ausblick: Integra LifeSciences legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Integra LifeSciences äussert sich am 21.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
In Sachen EPS gehen 11 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,557 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Integra LifeSciences noch -0,070 USD je Aktie verloren.
Das vergangene Quartal soll Integra LifeSciences im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 413,2 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 11 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 402,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 2,76 Prozent gesteigert.
Für das Fiskaljahr rechnen 12 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,40 USD im Vergleich zu -6,740 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 1,66 Milliarden USD, gegenüber 1,64 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion finanzen.ch
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