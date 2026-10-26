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26.10.2026 07:01:06
Ausblick: Intapp gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Intapp wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwarten 9 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,401 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,180 USD je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz gehen 8 Analysten von einem Zuwachs von 14,82 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 159,6 Millionen USD gegenüber 139,0 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,60 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,520 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 659,1 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 577,8 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.ch
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