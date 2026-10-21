Insteel Industries Aktie 941470 / US45774W1080
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
21.10.2026 07:01:06
Ausblick: Insteel Industries veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Insteel Industries wird am 22.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,490 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Insteel Industries 0,740 USD je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 201,3 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 13,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 177,4 Millionen USD in den Büchern standen.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,61 USD, gegenüber 2,10 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 731,5 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 647,7 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Swiss Life: Die 1'000er-Marke ist keine Utopie
Die Aktie des Versicherungskonzerns hat den übergeordneten Aufwärtstrend verteidigt. Jetzt könnte Swiss Life neue Höchstkurse ansteuern.Weiterlesen!
Nachrichten zu Insteel Industries IncShs
|
21.10.26
|Ausblick: Insteel Industries veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
07.10.26
|Erste Schätzungen: Insteel Industries informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
15.07.26
|Ausblick: Insteel Industries öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
01.07.26
|Erste Schätzungen: Insteel Industries veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Insteel Industries IncShs
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX beenden Handel im Plus -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich zur Wochenmitte mit positiver Tendenz. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte deutlichere Gewinne. An der Wall Street ging es am Mittwoch nach oben. Die Märkte in Asien präsentierten sich zur Wochenmitte uneins.