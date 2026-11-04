Ausblick: Installed Building Products veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Installed Building Products lässt sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Installed Building Products die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

15 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,83 USD gegenüber 2,74 USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 14 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 787,7 Millionen USD – ein Plus von 1,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Installed Building Products 778,2 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 15 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 10,30 USD je Aktie, gegenüber 9,71 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 15 Analysten durchschnittlich bei 2,99 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 2,97 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net