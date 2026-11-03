Ausblick: Inseego mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Inseego wird am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 3 Analysten von einem Verlust von -0,333 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,030 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 31,99 Prozent auf 31,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 45,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,727 USD je Aktie, gegenüber -0,180 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 3 Analysten durchschnittlich auf 154,5 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 166,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net