Ausblick: Inpex präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Inpex wird am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst erwartet ein Ergebnis je Aktie von 130,00 JPY. Das entspräche einem Zuwachs von 121,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 58,72 JPY erwirtschaftet wurden.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 53,45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 471,78 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei Inpex für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 723,95 Milliarden JPY aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 10 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 459,68 JPY aus. Im Vorjahr waren 330,82 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten im Durchschnitt 2.259,80 Milliarden JPY, nachdem im Vorjahr 2.011,35 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net