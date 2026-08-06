Ausblick: Inox Wind legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Inox Wind wird am 07.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass Inox Wind für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,500 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,590 INR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 14,25 Prozent auf 9,44 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Inox Wind noch 8,26 Milliarden INR umgesetzt.

6 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 4,87 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 2,65 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 69,06 Milliarden INR, gegenüber 43,97 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.ch