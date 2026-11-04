Ausblick: Inogen stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Inogen gibt am 05.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,142 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,200 USD je Aktie vermeldet.

2 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 0,15 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 92,4 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 92,3 Millionen USD aus.

Die Prognosen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,764 USD, gegenüber -0,860 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 356,4 Millionen USD im Vergleich zu 348,7 Millionen USD im vorherigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net