Innovative Solutions and Support Aktie 1113564 / US45769N1054
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12.08.2026 07:01:06
Ausblick: Innovative Solutions and Support präsentiert Quartalsergebnisse
Innovative Solutions and Support wird am 13.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,217 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 55,00 Prozent erhöht. Damals waren 0,140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 24,0 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 0,66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24,1 Millionen USD in den Büchern standen.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,920 USD, gegenüber 0,880 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 91,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 84,3 Millionen USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.ch
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