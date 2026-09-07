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InnovAge Aktie 59938904 / US45784A1043

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07.09.2026 07:01:06

Ausblick: InnovAge stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

InnovAge
10.75 USD -0.17%
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InnovAge präsentiert am 08.09.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,075 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 238,3 Millionen USD aus – eine Steigerung von 7,64 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte InnovAge einen Umsatz von 221,4 Millionen USD eingefahren.

Die Prognosen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,009 USD, gegenüber -0,220 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 3 Analysten durchschnittlich 966,0 Millionen USD im Vergleich zu 853,7 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.ch

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