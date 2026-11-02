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02.11.2026 07:01:06
Ausblick: Innospec gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Innospec öffnet am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,26 USD gegenüber 0,520 USD im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite soll Innospec 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 479,2 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 8,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Innospec 441,9 Millionen USD umsetzen können.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 4,92 USD, gegenüber 4,67 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 1,91 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,78 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
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Analysen zu Innospec IncShs
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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