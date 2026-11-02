Ausblick: Innospec gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Innospec öffnet am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.

3 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,26 USD gegenüber 0,520 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Innospec 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 479,2 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 8,43 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Innospec 441,9 Millionen USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 4,92 USD, gegenüber 4,67 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 1,91 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,78 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net