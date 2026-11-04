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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Innodata gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Innodata stellt am 05.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Im Durchschnitt erwarten 3 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,169 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,240 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 33,21 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 83,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 62,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,23 USD aus. Im Vorjahr waren 0,920 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten im Durchschnitt 357,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 251,7 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Innodata Inc.
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04.11.26
|Ausblick: Innodata gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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02.11.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Innodata-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Innodata-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
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27.10.26
|Pluszeichen in New York: Zum Ende des Dienstagshandels Gewinne im NASDAQ Composite (finanzen.ch)
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27.10.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite-Anleger greifen am Nachmittag zu (finanzen.ch)
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27.10.26
|Freundlicher Handel: Am Dienstagmittag Gewinne im NASDAQ Composite (finanzen.ch)
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27.10.26
|NASDAQ Composite aktuell: NASDAQ Composite zum Start des Dienstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
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26.10.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Innodata-Aktie: So viel Verlust hätte ein Innodata-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
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21.10.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ Composite beendet die Sitzung im Plus (finanzen.ch)
Analysen zu Innodata Inc.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
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