Ausblick: Inner Mongolia Jinyu Group öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Inner Mongolia Jinyu Group wird am 15.08.2020 das Zahlenwerk zum am 30.06.2020 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,020 CNY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,010 CNY je Aktie vermeldet.

Inner Mongolia Jinyu Group soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 274,8 Millionen CNY abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 55,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 177,1 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,431 CNY aus. Im Vorjahr waren 0,200 CNY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten im Durchschnitt 1,49 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 1,13 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch