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10.11.2026 07:01:06
Ausblick: InMode gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
InMode lädt am 11.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,321 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte InMode 0,340 USD je Aktie erwirtschaftet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 1,71 Prozent auf 91,6 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 93,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 5 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,30 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 1,43 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt von insgesamt 370,3 Millionen USD aus im Gegensatz zu 370,5 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion Finanzen.net
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