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04.11.2026 07:01:06
Ausblick: Inission Registered B präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Inission Registered B wird am 05.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzung von 1 Analyst geht von einem EPS von 1,30 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Inission Registered B 0,740 SEK je Aktie eingenommen.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Inission Registered B in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,21 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 580,0 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 531,1 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostiziert 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 5,58 SEK, gegenüber 1,32 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 2,60 Milliarden SEK geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,21 Milliarden SEK generiert wurden.
Redaktion Finanzen.net
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Inission AB Registered Shs -B-
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04.11.26
|Ausblick: Inission Registered B präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Inission AB Registered Shs -B-
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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