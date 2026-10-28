Ausblick: ING Group NV (spons ADRs) präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

ING Group NV (spons ADRs) präsentiert in der am 29.10.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Die Schätzungen von 10 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,766 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 9,43 Prozent erhöht. Damals waren 0,700 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz gehen 12 Analysten von einem Zuwachs von 2,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 7,06 Milliarden USD gegenüber 6,89 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Der Ausblick von 20 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,83 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,39 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 17 Analysten auf durchschnittlich 27,87 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 69,69 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch