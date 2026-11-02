Ausblick: InfuSystems legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

InfuSystems stellt am 03.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,130 USD aus. Im letzten Jahr hatte InfuSystems einen Gewinn von 0,110 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 2,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 37,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 36,5 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr rechnen 3 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,460 USD, gegenüber 0,310 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 145,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 143,4 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net