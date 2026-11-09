Ausblick: Infrastrutture Wireless Italiane gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Infrastrutture Wireless Italiane stellt am 10.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,097 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,100 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 268,9 Millionen EUR aus – das entspräche einem Minus von 0,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 271,1 Millionen EUR in den Büchern standen.

Der Ausblick von 13 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,372 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,390 EUR vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 12 Analysten auf durchschnittlich 1,07 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 1,08 Milliarden EUR in den Büchern standen.

Redaktion Finanzen.net