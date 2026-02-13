Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
13.02.2026 07:01:06

Ausblick: Info Edge (India) zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Info Edge
1140.00 INR -2.44%
Info Edge (India) präsentiert am 14.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 4,19 INR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Info Edge (India) 3,75 INR je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Info Edge (India) in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,18 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 7,67 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 7,22 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 16,42 INR im Vergleich zu 14,88 INR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 20 Analysten durchschnittlich bei 30,50 Milliarden INR, gegenüber 28,50 Milliarden INR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.ch